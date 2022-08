Pluie : ils l'attendaient depuis si longtemps

Depuis hier soir, les nuages sont bien accrochés aux sapins du Jura. Même si les orages se sont succedé, les promeneurs ont le sourire. Et pour cause, les températures ont chuté de 20°C en 24 heures. Le Doubs est toujours presque à sec. De nombreuses attractions touristiques sont toujours à l'arrêt. Mais chacun espère que ces pluies se poursuivent. Dans les jardins, les habitants ont retrouvé de l'eau pour arroser leurs légumes qui ont bien souffert ces dernières semaines. Dans les champs, qui n'ont jamais été aussi secs à près de 1 000 m d'altitude, les éleveurs sont tout aussi heureux en regardant leurs troupeaux de vaches paître. Ils sont contents de revoir la pluie. Ils vont pouvoir essayer de retrouver un peu de nourriture pour leurs vaches dans les jours à venir. Ils n'arriveront plus à faire des foins, mais ils économiseront au moins certaines réserves pour l'hiver. Les habitants du Jura espèrent aussi ne pas revivre les orages dévastateurs de juillet. Des averses parfois orageuses sont annoncées toute cette semaine en Franche-Comté. Mais de toute façon, elles seront insuffisantes pour rattraper deux mois et demi de sécheresse. TF1 | Reportage V. Dietsch, M. Doux