Pluie, vagues, cigales... : la nature vous détend

Une profonde inspiration, avant de lâcher prise, percé par le ruissellement de l'eau ou par les chants des oiseaux, nous voici en pleine forêt, du moins dans les écouteurs de Guillaume. Il passe quinze minutes de relaxation chaque jour, à l'écoute de bruits de la nature. C'est un rituel pour cet employé particulièrement sujet au stress. Il travaille en plein centre-ville, dans un restaurant. Sur les réseaux sociaux, les compilations des bruits de vagues, de cigales ou de pluie se multiplient et comptent plusieurs dizaines de millions de vues. Ces bruits de la nature envahissent même les environnements plus urbains, certaines galeries commerciales, des parkings. Ils sont même écoutés à bord d'une voiture. Dans une chaîne de magasins parisiens, des réveils et des objets de méditation diffusant des bruits de nature ont envahi les rayons. La boutique a enregistré plus de 8% de ventes, rien qu'en 2024. Le prix coûte entre 40 euros et plus de 200 euros pour un objet. Diminution du stress, de la tension artérielle ou du rythme cardiaque... Selon une étude canadienne, l'écoute de ces bruits de nature, même artificiels, sont bénéfiques pour la santé. Mais comment les professionnels procèdent-ils pour enregistrer ces sons de la nature avant d'arriver à nos oreilles ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Beringer, P. Véron