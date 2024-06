Pluies à répétition : un mois de mai record ?

“Après la pluie, le beau temps”. Le dicton attendra, au moins, jusqu’à la fin du mois, car ce mois de mai cauchemardesque a sévi un peu partout dans notre pays, y compris dans les régions traditionnellement ensoleillées, comme la Côte d'Azur, qui a souvent bien mal porté son nom. Y a-t-il de nouveaux records ? Météo France dresse un constat de précipitation très inhabituel sur l’ensemble du territoire. Les anciens niveaux, dans certains endroits de la Vienne en 2008, de la Moselle en 2013 et du Bas-Rhin en 1922, ont été dépassés cette année. Concrètement, à Strasbourg, plus de 220 millimètres de pluie depuis le début du mois. C’est trois fois la norme. Comment s’explique ce dépassement ? Par un double verrou, exceptionnellement tenace, tout au long du mois. Courage, car ce n’est pas fini. À part de brèves embellies, de nombreuses régions vont continuer d'affronter ce mauvais temps dans les prochains jours. TF1 | Reportage O. Santicchi, C. Abel, O. Stammbach