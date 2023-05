Pluies abondantes : des premiers effets bénéfiques ?

Après des semaines de pluie, le niveau de la Moselle est aujourd'hui rassurant. Pour de nombreux cours d'eau en France, les récentes pluies permettent d'envisager l'été plus sereinement. Les bateaux de plaisance pourront ainsi circuler sans problème avec leurs touristes. Les pluies intenses de ces derniers mois sont aussi une bonne nouvelle pour les barrages et la production d'électricité. À cela, il faut ajouter une autre bonne nouvelle, en tout cas pour les Alpes, le bon niveau d'enneigement. Ce qui n'est malheureusement pas le cas dans les Pyrénées. Une situation contrastée également pour l'état des nappes phréatiques. Sur la carte à l'image, la dernière en date est le début avril. Il y a de nombreuses zones rouges. Mais selon les informations, la situation s'est depuis améliorée, surtout en Bretagne. Malgré cela, plus de 70 % des nappes restent à un niveau inquiétant. Selon Nathalie Davoine, experte chargée des études - centre d'information sur l'eau, la pluie qui va tomber va humidifier les sols et va également être absorbée par les plantes qui ont en besoin. L'autre partie va s'évaporer. Il faut ainsi rester vigilant et consommer l'eau douce avec sobriété. TF1 | Reportage P. Gallacio, T. Copleux, V. Ruckl