Pluies abondantes : les nappes phréatiques sont-elles pleines ?

Une tempête de grêlons balaie les herbiers, en Vendée, à l'heure du déjeuner, c'est inattendu et soudain. Pourtant, selon le bon sens populaire des giboulées en mars, cela n'a rien d'exceptionnel. Eh bien, détrompez-vous ! Cet hiver 2024, les précipitations en France ont augmenté de 46%, comparé à l'an passé. Et dans la Marne, c'est même 88% de pluie en plus et cela se voit. Près de Reims, Anthony Michaud, maraîcher, n'a pas eu besoin d'arroser ses champs depuis cinq mois. Et à l'intérieur de ses serres, il n'est plus question de restriction. C'est de bon augure pour 2024, car sur les lieux, l'eau ne manque pas. En 2023, rares étaient les régions françaises dont les nappes phréatiques ont été remplies. Cette année 2024, la donne a changé, plutôt positivement, sur le Grand-ouest et dans le nord-ouest du pays. "C'est rassurant, mais cela ne veut pas forcément dire que tout ira bien durant l'été, parce qu'on ne peut pas savoir quelle sera la météo", nous explique Marie Fortin, hydrobiologiste. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Millanvoye, A. Cazabonne, A. Delabre