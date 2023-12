Pluies abondantes, redoux : que se passe-il ?

En deux mois, l'Hexagone a connu des cumuls de pluie records. Un hiver particulièrement pluvieux, 36 jours de pluie consécutifs sur le territoire avec de tels volumes, c'est du jamais-vu. Le débit des rivières s'accélère. Dans la vidéo ci-dessus, La Corrèze donne une image de la quantité de pluie tombée. L'arrivée d'un courant d'air chaud et chargé de pluie, venu des Antilles, aggrave encore la situation. En montagne, l'hiver particulièrement doux fait grimper la limite pluie-neige, cette limite en dessous de laquelle le manteau neigeux se met à fondre. Dans les Alpes du Nord, cette limite est passée de 500 à 2 400 m en une semaine. Conséquence, la neige fondue a ruisselé, s'ajoutant aux précipitations déjà très denses. Dans le même temps, le sud de la France affiche des températures record, avec plus de 25°C en Corse hier et 23,8 à Cannes. TF1 | Reportage M. Croccel, A. Erhel, O. Santicchi