Pluies abondantes sur la France : quelles conséquences ?

Lundi 8 avril, le Pas-de-Calais est sous les orages. Mardi 9 avril, la Seine-Maritime est inondée. Et dans la matinée de ce mardi 30 avril, il a plu en Bretagne. Ce mois d'avril se distingue-t-il par des records de pluie ? Ce n’est pas le cas sur le plan national. Il accuse même un léger déficit, moins 7% par rapport à la moyenne d'avril depuis 30 ans. Mais certains départements ont eux largement dépassé leur moyenne, plus 67% de pluie dans le Nord, plus 53% dans le Pas-de-Calais, plus 48% dans le Rhône, plus 44% en Haute-Loire. Lyon a même battu un record, dimanche dernier, avec 74 millilitres, soit un mois de pluie en 24 heures. Avec quelles conséquences ? À Irigny, au sud de Lyon, les habitants se sentent en sursis. Dans la maison de Charlotte Forestier, la pluie s'est infiltrée, créant un vide sous la dalle. Le mécanisme, les fortes pluies s'infiltre dans les sols, elles les saturent jusqu'à exercer une forte pression pour évacuer le trop-plein. Dans des zones déjà fragilisées, cela peut provoquer des glissements de terrains. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Croccel, F. Chevallay