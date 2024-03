Pluies diluviennes : au moins 23 morts au Brésil

Dans l'État d'Espírito Santo, le niveau de l'eau commence à redescendre. Mais les dégâts laissent deviner l'ampleur de la tempête il y a 48 heures. Des trombes d'eau, l'équivalent d'un mois de pluie, se sont déversées en quelques heures, emportant les voitures. Dans les rues de la ville de Mimoso do Sul, des habitants tentent de s'agripper, comme ils peuvent, pour ne pas être emportés. D'autres se sont réfugiés tant bien que mal sur les toits des maisons immergées. Certains habitants sont restés bloqués dans leur maison. Pour évacuer un vieil homme, il a fallu briser le toit. Les secours ont multiplié les interventions et les sauvetages par les airs. Plus au sud, un homme a juste le temps de s'abriter, derrière un mur, pour échapper à une coulée de boue. À Petrópolis, dans l'État de Rio de Janeiro, un glissement de terrain a emporté des maisons. Une petite fille vient d'être sauvée après seize heures sous les décombres. On dénombre déjà 23 morts dans un pays où s'enchaînent les catastrophes climatiques. En début de semaine, le Brésil a supporté une vague de chaleur, avec plus de 62 °C ressentis à Rio. TF1 | Reportage C. Bayle