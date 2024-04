Pluies diluviennes : des milliers d'évacuations en Chine

Des maisons aux rez-de-chaussée submergés et des arbres de plusieurs mètres de haut qui ressemblent à de simples buissons. Au sud de la Chine, dans la province de Guangdong, les scooters et les poubelles manquent de couler, et les ouvriers ont les pieds dans l'eau dans leur usine. Depuis ce weekend, cette région est touchée par des intempéries d'une ampleur inédite. “L’eau a atteint le niveau de la route et a continué à monter au-dessus.”, témoigne Song Xiaowei, ouvrier. À dos de sauveteurs ou à la nage, dans des brancards ou à scooters, des dizaines de milliers d'habitants ont été secourues. Jour et nuit, les autorités continuent sans relâche de chercher les disparus. "Nous avons réparti cinq groupes de secouristes dans les cinq zones clés pour effectuer les recherches.", s'exprime Wang Xu, porte-parole des secouristes de Guangdong. Avec le réchauffement climatique, la fréquence et l'intensité de ces épisodes dans la région augmentent. Selon l'administration météorologique chinoise, les fortes averses pourraient continuer jusqu'en milieu de semaine. TF1 | Reportage N. Getten, S. Jou