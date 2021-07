Pluies diluviennes et inondations : la Moselle également touchée

Dans une rue de Longuyon, l'eau est montée à plus d'un mètre. Nos journalistes y ont retrouvé un habitant qui revient au domicile de ses beaux-parents pour la première fois depuis hier. Aucune pièce de sa maison n'a été épargnée. Heureusement, les occupants de la maison ont pu être évacués juste avant l'inondation. À quelques mètres en amont de cette habitation, deux rivières se rejoignent, la Crusnes et la Chiers, créant un débit impressionnant. On n'y fait plus la différence entre les rues et les rivières. Dans cette commune, deux cents habitations ont été touchées. Une habitante de 98 ans qui s'est réfugiée au premier étage de sa maison, attendant la décrue. Et en tout, les pompiers sont intervenus plus de 600 fois en Meurthe-et-Moselle. À Longuyon, les dégâts sont très localisés. En 48 heures, il y est tombé l'équivalent de deux mois de pluie. La commune venait pourtant de réaliser des travaux pour contenir la rivière, mais tout a été submergé.