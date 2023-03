Pluies diluviennes et sauvetage in extremis

L'homme a été recherché par les secours. Il a tout fait pour ne pas lâcher le mur et le câble pour ne pas être emporté par les flots de la rivière, gonflés par les pluies diluviennes tombées ces derniers jours sur la Californie. Tenir coûte que coûte, jusqu'à ce que les secours viennent l'aider. Grâce à un hélicoptère, un sauveteur a pu aller jusqu'à lui et malgré le courant, l'attacher et le remonter. La victime est hors de l'eau, mais pas encore hors de danger. L'homme de 51 ans a été transporté à l'hôpital de Los Angeles, traité pour une hypothermie, mais ne souffre d'aucune autre blessure. Personne ne sait comment il est tombé dans l'eau. À Sacramento, les fortes précipitations provoquent aussi des coulées de boue et des glissements de terrain sur la côte pacifique. Quatre immeubles d'habitation, désormais au bord du vide, ont dû être évacués. La situation s'améliore, la pluie a cessé. Mais de nombreuses routes sont toujours inondées et 50 000 foyers restent privés d'électricité. En plus, une nouvelle tempête, appelé rivière atmosphérique, la douzième depuis le début de l'année, pourrait frapper la Californie la semaine prochaine. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon