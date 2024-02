Pluies diluviennes, inondations : état d'urgence en Californie

Un habitant avait plongé pour sauver son chien, tombé dans l'eau. Il a fallu que les pompiers viennent l'hélitreuiller, son animal et lui s'en sortent indemne. Les équipes de secours ont mené plusieurs sauvetages ces dernières heures, dans la région de Los Angeles. Comme pour un homme, qui a été coincé sur son véhicule entouré d'eau, avant d'être repéré par un hélicoptère, et ramené au sec. La Californie se trouve sous des pluies diluviennes. Jusqu'à 30 centimètres d'eau en quelques heures, ce qui est l'équivalent de six mois de précipitations, en seulement deux jours. Les sols, déjà gorgés d'eau, ne permettent plus l'évacuation. Conséquence, 120 coulées de boue ont été recensées autour de Los Angeles. Les vents à 130 km/h ont aussi fait tomber de nombreux arbres. Ce matin du 6 février, 150 000 foyers sont toujours privés d'électricité. À Santa Rosa, un automobiliste a dû être désincarcéré par les pompiers, avec de graves blessures. Au moins trois morts lors de ce phénomène appelé rivière atmosphérique. Mais les pluies faiblissent désormais, même si les risques d'inondations et de glissement de terrains restent élevés. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien