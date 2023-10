Pluies : du mieux pour les nappes phréatiques ?

C'est une bonne nouvelle. Il pleut depuis une semaine sur la France. "Enfin !", s'exclameront certains. "Trop !", diront les habitants du Sud-Est, et pour cause : un mois de pluie en une journée, cela donne des inondations en surface, mais pas grand-chose en sous-sol. En d'autres termes, il ne suffit pas d'ouvrir le robinet pour que la baignoire se remplisse, car entre le ciel et nos nappes phréatiques, il y a le sol, lui aussi, assoiffé par un mois de septembre très sec. Démonstration dans le potager de Nicolas Forray, hydrologue breton : son sol commence à être sec à 30 centimètres de profondeur. Il est pourtant tombé l'équivalent d'un mois d'octobre, en neuf jours. Le sol avait tellement soif qu'il a conservé l'essentiel de l'eau. Il l'a conservée parce que la végétation a, elle aussi, continué de boire en raison de températures anormalement élevées. Or, ce n'est que lorsque les arbres auront perdu leurs feuilles que l'eau pourra descendre jusqu'aux nappes. Il faut donc qu'il continue de pleuvoir et que les températures baissent, et c'est ce qui est prévu. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage S. Pinatel, J. Jeunemaître, A. Janssens