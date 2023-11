Pluies en Corse : une crue dévastatrice

La crue est historique. Jamais le village de Porto n'avait connu ça. Jeudi 2 novembre 2023, l'eau est montée jusqu'à presque deux mètres dans l'épicerie Proxi. François Antonini, le gérant, a passé la journée à évacuer la boue. "Il n'y a pas eu de mort, c'est déjà ça", s'exprime-t-il. Très vite, la solidarité s'organise, les habitants des villages alentours viennent constater les dégâts. "Une désolation ! Il y a quand même des dommages, il y a des bateaux de pêcheurs et de plaisance qui ont coulé, et même ceux qui étaient sur les remorques, ils ont été jetés des remorques. On n'a jamais vu ça", lance un habitant. Dans le port, la capitainerie a été emportée par la mer, il ne reste plus que ses fondations. En quelques heures, un camping a été dévasté par la pluie, il ne reste plus rien. Fermé pour la saison, il n'accueillait heureusement plus aucun vacancier. Pierre-Paul de Pianelli, maire de Porto, a demandé le classement de sa commune en état de catastrophe naturelle. La tempête n'y a fait aucun blessé. Le fleuve Porto sorti de son nid a atteint un niveau historique de 5,40 mètres. TF1 | Reportage E. Rouillon, P. Pelletier