Pluies et crues : un phénomène météorologique d’une rare intensité

Des torrents d’eau, de la pluie, énormément de pluie et des inondations dévastatrices, la faute à un événement météorologique qu’on appelle la goutte froide. Il s’agit d’une masse d’air froide qui stagne à haute altitude. Un phénomène bien connu, mais qui, selon ce prévisionniste, intervient habituellement au début du printemps. Ce phénomène se répète ces dernières semaines. En résultat, dans l’Est de notre pays, les sols gorgés d’eau ne peuvent plus absorber les pluies, d’où les inondations. En Allemagne, le relief aggrave encore la situation. Dans les régions frontalières de l’Hexagone, il y a beaucoup de vallées et donc, un effet de cuvette. L’eau s’accumule, rivières et fleuves sortent de leur lit, se transforment en torrent, avec les effets ravageurs que l’on observe. Du côté des prévisions, l’heure n’est pas encore à l’optimisme, les pluies continueront demain, vendredi, en Allemagne, ainsi que dans l'Est de la Belgique, jusqu’à dimanche dans certains départements de l’Est de la France.