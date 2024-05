Pluies et Inondations en Moselle : le point sur la situation

Pour l'instant, il pleut encore un peu, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. La pluie devrait s'estomper vers 22H00 selon Météo France. En revanche, il va falloir beaucoup plus de temps pour évacuer toute l'eau qui est tombée, comme c'est notamment le cas dans la commune de Bouzonville où le torrent reste toujours très important depuis ce matin. Ce qui inquiète le plus dans la région et aussi bien dans tous les villages d'Alsace et de Moselle qui sont inondés, c'est qu'après une accalmie, ce soir et demain, de grosses pluies sont attendues de nouveau samedi après-midi. TF1 | Duplex V. Dietsch