Pluies et inondations : importants dégâts en Polynésie

Des cours d'eau transformés en torrent de boue dévastateur et des rues disparues sous les eaux... Depuis lundi 12 février, les habitants de la Polynésie française subissent des pluies intenses, emportant sur leur passage des arbres et des dizaines de voitures empilées les unes sur les autres. Certains véhicules sont même rejetés sur le littoral. Un habitant de la région a filmé deux voitures emportées par les flots. C'est l'archipel de la Société où se trouve la ville de Tahiti et de Moorea qui a été le plus touché par cet épisode de pluie. Autour de la capitale Papeete, la circulation a été fortement perturbée par les précipitations. Et les secours ont déjà dû procéder à une centaine d'interventions pour déblayer les routes. Ce mardi, les établissements scolaires restent fermés sur tout l'archipel. Le gouvernement local a déclaré l'état de calamité naturelle pour mobiliser tous les moyens nécessaires après ces inondations qui, pour l'instant, n'ont fait aucune victime. TF1 | Reportage A. Bourdarias, A. Creff, E. Bliard