Pluies exceptionnelles, neige abondante : pourquoi la tempête Gloria inquiète

Cela fait 24 heures qu'il pleut sans arrêt. Dans le Roussillon, il est tombé en une journée l'équivalent de deux mois de précipitation. Des pluies en plaine et des fortes chutes de neige en montagne. À Prades par exemple, à 300 mètres d'altitude à peine, il est tombé jusqu'à dix centimètres lundi soir. Ces fortes intempéries devraient se poursuivre au moins jusqu'à jeudi, et s'étendre aux départements de l'Aude et de l'Hérault.