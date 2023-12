Pluies : les nappes phréatiques font-elles le plein ?

Le niveau de la rivière est supérieur à la normale. Les sols sont gorgés d'eau, grâce aux pluies abondantes de ce week-end. On n'avait pas vu ça depuis longtemps dans les Yvelines. Une bonne nouvelle, car les nappes phréatiques se rechargent, lentement, mais sûrement. Elles s'approchent du niveau normal. Il faudra attendre encore quelques semaines avant que l'eau atteigne les nappes les plus profondes. Mais la tendance s'améliore, comme partout en France. En novembre, le pays était à sec. Un mois plus tard, les niveaux des nappes redeviennent majoritairement hauts. Les 36 jours de pluies sans interruption leur ont permis de se recharger, notamment dans l'ouest et au nord du pays. En France, les nappes n'avaient jamais été aussi remplies depuis deux ans, mais avec des contrastes importants. Sur le pourtour méditerranéen, leur niveau reste très préoccupant. Prudence aussi dans les régions où les nappes sont bien remontées. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de sécheresse cet été. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Rio, I. Blonz, N. Hadj Bouziane