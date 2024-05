Pluies torrentielles au Brésil : au moins 35 morts, 75 disparus

Dans toute la région de Rio Grande do Sul, à 1 500 kilomètres au sud de Rio, des sauvetages spectaculaires se répètent, comme le couple que l'on voit sur les images, piégé sur le toit d'une maison qui peut céder à tout instant. Les routes et les ponts n’ont pas résisté, sur ces images, les pompiers doivent improviser une tyrolienne pour secourir des habitants isolés. Des torrents de boue ont tout détruit sur leur passage. Plus de 150 localités sont touchées et le niveau d’eau continue de monter de façon alarmante. Au total, 10 000 personnes ont déjà quitté leurs domiciles, parfois par leurs propres moyens ou avec l’aide des pêcheurs. Ils laissent leur maison, mais aussi leur bétail dernier eux, sans savoir s’il survivra. Près de 5 000 personnes sont déjà prises en charge dans les centres d'hébergement. Le président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, s’est rendu sur place, promettant un renfort d'hélicoptères, de bateaux et de 600 militaires. Des centaines de milliers de personnes sont privées d’eau, d'électricité et de tout moyen de communication. TF1 | Reportage N. Pellerin