Pluies torrentielles en Isère : le hameau de La Bérarde inaccessible

Le torrent sur place est marron. C'est le courant qui a causé des dégâts considérables dans le hameau de La Bérarde. Il a notamment emporté le pont de la seule route reliant le hameau au reste du monde, et personne ne sait quand elle va rouvrir. La plupart des habitants évacués, dans la matinée, vers le gymnase des Deux Alpes se sont organisés avec des proches qui sont venus les récupérer sur place. Les habitants ne savent pas quand ils retrouveront leurs maisons et s'ils le pourront. Et s'ils les retrouvent, ce sera dans quel état, puisque plusieurs d'entre elles ont été ensevelies. Les opérations de secours vont s'arrêter ce soir et reprendront demain 22 juin pour continuer le constat des dégâts. Des hélicoptères seront mis à disposition. TF1 | Duplex Élise Regaud