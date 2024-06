Pluies torrentielles en Isère : un hameau dévasté

Le torrent est si fort qu’il emporte avec lui tout le mobilier d'une maison. Depuis le ciel, on pouvait voir le ravage sur le hameau de La Bérarde. L'eau, la roche et la boue ont tout envahi. Partout des routes et des maisons submergés. D'une habitation, on ne voit plus que le toit. Avec les forts orages, le cours d'eau Le Vénéon est sorti de son lit et a englouti une partie du village. Désormais, il est coupé du monde. Il est impossible d'y accéder par la route, il faut donc faire vite pour évacuer les 97 résidents du hameau. Toute la journée, quatre hélicoptères se sont relayés. Les secours ont scruté chaque refuge pour ne laisser aucun habitant. Au total, une centaine de personnes a été transférée dans un gymnase. Roger, vacancier dans le hameau, dormait lorsque l'eau est montée soudainement. Cette évacuation périlleuse a marqué les gendarmes de haute montagne. À une vingtaine de kilomètres de là, à Vallouise-Pelvoux, dans les Hautes-Alpes, le Gyr aussi s'est transformé en torrent. Trop puissant, la chaussée ne résiste pas, les arbres non plus. Dans le massif des écrins, ce 21 juin, trois campings et plus de 300 personnes ont dû être évacués TF1 | Reportage J. Quancard, M. Chaize