Pluies torrentielles, grêle : les orages frappent de nouveau

Il y a eu de la grêle, ce lundi 5 juin après-midi, dans l’Ain, mais aussi dans le Gard. À seulement 30 kilomètres de là, c’est le tonnerre et des rues inondées qu’on aperçoit dans la commune de Saint-Ambroix. Depuis deux semaines, pas un seul jour ne passe sans de violents orages dans la moitié sud de la Métropole. Le dimanche 4 juin, à Séderon dans la Drôme, sur les images, ce pont n'a pas résisté au courant de la Méouge. La rivière est sortie de son lit. En moins de deux heures, l'eau a atteint plus de 1,50 mètre de hauteur, et inondait de nombreux rez-de-chaussée. C'est le cas pour Henri Espieu, de retour chez lui, ce lundi 5 juin, il ne peut que constater les dégâts. L'eau est montée subitement, il n'a eu que dix minutes pour se mettre à l'abri. En images, des maisons inondées et des voitures emportées par les eaux. Pour le propriétaire de ce véhicule gris, ce lundi matin est un coup dur. Il est désormais privé de son outil de travail. À Lyon, l’école n'a elle aussi pas résisté à la puissance de l'eau. Il y a eu six classes inondées et des faux plafonds effondrés dans plusieurs d'entre elles, après un violent orage samedi 3 juin. TF1 | Reportage J. Cressens, M. Jite, P. Géli