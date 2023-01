Pluies torrentielles : la Californie ravagée par intempéries

Ça n'en finit plus. Depuis le 31 décembre, la Californie a essuyé trois tempêtes et la quatrième est arrivée mardi. Du nord au sud de l’État, 34 millions de personnes sont concernées par l'alerte météo : pluies torrentielles, inondations, montées de seaux, coulées de boue, glissement de terrain et vent très fort. Près de 50 000 évacuations notamment dans la région de Santa Barbara, résidence de nombreuses stars comme le Prince Harry ou la célèbre présentatrice Ellen Lee DeGeneres. Dans la capitale, Sacramento, les vents ont causé de gros dégâts dans le centre-ville. Dans les montagnes californiennes, c'est la neige qui est tombée en abondance, plus de 3 mètres. Et dans tout l’État, plus de 250 000 foyers et entreprises sans électricité mardi matin. Après dix jours de mauvais temps, le bilan est lourd. Au moins quatorze habitants sont morts dans ces tempêtes à répétition. Et le phénomène devrait encore durer dix jours. Ce lundi, jusqu'à 36 cm de précipitations par endroits sur des sols déjà saturés d'eaux. Sept fois plus de pluies qu'en temps normal, alors qu'il y a quelques mois encore, la Californie enregistrait la sécheresse la plus forte de son histoire. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien