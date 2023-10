Pluies torrentielles : route coupée et village isolé en Ardèche

Lydie et Eric venaient d'ouvrir leur gîte et de changer de vie. En quelques minutes, leur rêve s'est effondré. Lundi 23 octobre, à 21 heures, un torrent de pluie s'abat sur la Drôme et l'Ardèche. Cela a été si intense que dans un hameau, un pont de falaise s'est décroché, emportant une partie de la route. Ils ont été évacués avec leurs petits enfants. "C'est quand même traumatisant, surtout quand on a des petits enfants", nous confie Eric. Ce n'est pas tout, de l'autre côté de la route, quinze habitants sont coincés chez eux. Ils sont bloqués, comme Olivier. Quand la route s'est effondrée, il venait de l'emprunter. Des géologues devraient intervenir dans les prochains jours. Il faut d'abord sécuriser la falaise avant de pouvoir réparer la route. En attendant, le maire et ses adjoints tentent d'aménager un sentier pour que les habitants puissent se rendre au travail. Ils devront marcher entre dix et 20 minutes, en comptant sur la solidarité et sur la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize