Pluies : une bonne nouvelle pour les cours d'eau ?

On avait plus l'habitude d'entendre le son de la rivière l'Issole, dans la commune de Flassans-sur-Issole. Il y a tout juste six mois, elle était à sec, c'était un chemin de terre. Des images que les habitants ne souhaitent plus revoir. C'est de l'eau en surface, mais quelle est la situation des nappes phréatiques en profondeur ? Pour le mesurer, il suffit de plonger un piézomètre dans le puits où il descend à 41 mètres sous terre. Une bonne nouvelle car le niveau de l'eau remonte à 2,91 mètres alors que la semaine dernière, il était à 14 mètres. La nappe phréatique est donc chargée actuellement. "On a de l'eau relativement haut qui correspond aujourd'hui au fil d'eau de la rivière.", constate Stéphane Pons, technicien du syndicat mixte de l'Argens (Var). Une situation à l'image d'une grande partie de l'Hexagone. En 2023, environ 85% des nappes phréatiques étaient à niveau anormalement bas. Pour cette année 2024, on est à 36%. Mais dans certaines régions, l'état des nappes est préoccupant. C'est notamment le cas dans les Pyrénées-Orientales. Pour les hydrologues, les prochaines précipitations n'arriveront pas à alimenter les nappes phréatiques profondes. TF1 | Reportage L. Romanens, S. Prez, A. Cazabonne