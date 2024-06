Plus 12 % : pourquoi les prix du gaz augmentent

Jusqu'à présent, Danièle Ruault, retraitée, se chauffait confortablement au gaz sans trop penser à sa facture. Mais au 1er juillet, cette dernière va grimper de 11,7 %. Nous avons fait le calcul avec elle. Jusqu'ici, Danièle payait en moyenne 245 euros par mois. Dès juillet prochain, ce sera 273 euros, en clair, 28 euros de plus. La seule solution pour elle, c'est de baisser le chauffage de 2 °C et espérer ainsi réduire les coûts. Pourquoi une telle hausse alors même que le cours du gaz a baissé ces deux dernières années ? Pour le comprendre, il faut décomposer son prix. Dans chaque facture, vous payez la matière première, le gaz, les taxes, mais aussi le coût d'acheminement et c'est ce dernier qui flambe alors qu'il était stable depuis quatre ans. Concrètement, moins il y a de consommateurs, plus le gaz coûte cher à acheminer. Et cela ne va pas s'arranger, car le nombre de foyers abonnés ne cesse de baisser, moins 200 000 ces deux dernières années. Un conseil, comparez les prix et faites jouer la concurrence afin de réduire au mieux la facture. TF1 | Reportage C. Dewaegeneire, F. Moncelle, J. Bervillé