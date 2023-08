Plus 15°C en 48 heures : le retour de l'été

À Toulouse, le soleil commençait à se faire attendre. Dès les premiers rayons, le glacier est pris d'assaut. De quoi redonner le sourire aux commerçants. Les températures relevées hier, 6 août, ont été plutôt fraîches pour ce mois. Mais cette semaine, la chaleur va s'installer durablement sur tout le territoire, notamment à Paris. La température va augmenter de dix degrés d'ici la fin de la semaine. Le soleil est de retour, les baigneurs aussi. Au Lac d'Annecy, on va gagner plus de quinze degrés en trois jours. On est loin de la canicule. Mais alors, comment expliquer ce coup de chaud si soudain ? Peut-on aussi parler d'un nouvel effet du dérèglement climatique ? Selon les explications de Christelle Robert, prévisionniste chez Météo France, cela fait partie de notre climat, donc il n'y a rien à voir avec le changement climatique. C'est un type de temps que l'on peut avoir l'été dans nos régions. Cette vague de chaleur intense devrait durer jusqu'à dimanche dans le Nord. Dans le Sud, en revanche, le soleil s'installera durablement TF1 | Reportage C. Emeriau, S. Petit, M. Chaize