Elections municipales : "Ma ville grandit" (2/5)

C'est une petite commune de la Loire-Atlantique, où on apprécie à la fois le calme de la campagne et les commodités de la ville. Nantes n'est qu'à quinze kilomètres, mais l'immobilier y est 40% moins cher. Résultat, Bouaye est passée d'un peu plus de 6 000 à 8 000 habitants en cinq ans. Un succès qu'il a fallu pourtant freiner pour accueillir correctement les nouvelles familles. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.