Plus cher et moins bon : des marques épinglées

Sur l'emballage d'un produit, lorsque vous lisez ces mots "Nouvelle recette", cela veut-il dire qu'elle est meilleure que l'ancienne ? Pour "Le moelleux', par exemple, en réalité, dans ces bâtonnets de Surimi, il y a moins de poissons que dans l'ancienne recette. Et pourtant, le prix fixé par les supermarchés a augmenté de 40% en deux ans, soit environ 1,50 de plus. Comment expliquer une telle différence de prix ? Nous avons demandé à la marque. Elle nous assure qu'elle achète son poisson d'Alaska, beaucoup plus cher qu'il y a deux ans. Elle affirme qu' "Afin de pouvoir continuer à proposer un prix accessible sur ce produit, nous avons dû retravailler notre recette" Et elle n'est pas la seule marque concernée. Plusieurs produits ont été épinglés par l'association Foodwatch France. À chaque marque sa justification. Est-ce une pratique illégale ? Ce n'est pas le cas, mais c'est trompeur selon l'association. D'autres pratiques douteuses de certains industriels avaient déjà été pointées du doigt. Selon Bercy, à partir du mois de mai 2024, les distributeurs pourraient être obligés d'être plus transparents, en affichant les ingrédients réduits dans un produit. TF1 | Reportage P. Corrieu, F. Couturon, P. Véron