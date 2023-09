Plus cher pour moins de produit : la guerre des prix

Le message est clair, la quantité baisse, mais le prix monte. Café, glace, lait en poudre... Dans les rayons, 26 références sont épinglées. Dans la vidéo en tête de cet article, ce paquet de chips a perdu 50 g tandis que son prix n'a pas bougé. Il est donc plus cher au kilo, plus 26 %. C'est la même chose pour ce soda, 25 cl en moins pour le même tarif. Son prix au litre a donc bondi de 40 %. Pourquoi les industriels ont-ils recours à de telles pratiques ? Dans un communiqué, l'un d'entre eux se justifie. "Findus France perdait de l'argent à chaque fois que la société vendait une boîte de pommes rissolées avant de changer son conditionnement." En pointant du doigt ces produits, Carrefour espère renégocier les prix, comme l'explique Stéfen Bompais, directeur de la consommation clients. Il y a quelques jours, Intermarché placardait aussi ses premières affiches pour alerter les clients. Les géants de la grande distribution veulent montrer que la hausse des prix n'est pas de leur faute. Réduire discrètement les quantités, la pratique ne se limite pas aux produits de notre supermarché. Le gouvernement planche actuellement sur un texte de loi pour contraindre les industriels à afficher plus clairement les changements de quantité de leurs produits. TF1 | Reportage R. Sygula, V. Dépret, A. Janon