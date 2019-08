Plus d'argent liquide dans les festivals

Sept millions d'entre nous fréquentent les festivals de l'été. Le paiement en liquide y a pratiquement disparu. Désormais, on règle avec un petit bracelet autour du poignet. Les festivaliers l'ont rapidement adopté. Cette facilité de paiement à portée de poignet pousse-t-elle à la consommation ? Démonstration au Festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.