Plus de 15.000 CDI intérimaires ont été signés depuis la création de ce contrat en 2014  

Le gouvernement a créé les CDI intérimaires il y a trois ans. Plus de 15.000 emplois ont été créés depuis, principalement dans les secteurs du bâtiment et de l’industrie. Ils sont gérés par les agences d’intérim et répondent aux caractéristiques d’un emploi stable, des congés payés à l’accès au crédit bancaire. C’est le cas d’Aymeric, qui a signé un CDI intérimaire après trois ans de chômage et de contrats de courte durée.