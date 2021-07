Plus de 200 ans après, la dépouille d’un général napoléonien rapatriée en France

Quatre porteurs en uniforme d'époque pour un cercueil, le moment est solennel pour les Russes. Le général Gudin, l'un des plus proches compagnons de Napoléon, va accomplir son dernier voyage. Les restes du général Gudin, tué pendant la campagne de Russie en 1812, ont été retrouvés miraculeusement en 2019 à Smolensk. Son retour a fait l'objet de longue négociation. Alors ce mardi, c'est le grand jour. À l'arrière du cortège se trouve deux sœurs descendant de ce soldat de la Grande Armée qui reçoit les honneurs militaires dus à son rang plus de 200 ans après. Les relations franco russe étaient plutôt fraiches ces derniers mois. Ce rapatriement est surtout financé par des fonds privés avec le soutien d'association très engagée dans le travail de mémoire. Des fonds privés, c'est d'abord cet Airbus qu'un milliardaire russe passionné d'histoire a accepté de financer, convaincu par l'homme qui a retrouvé Gudin, le Français Pierre Malinowski, président de la fondation franco-russe des initiatives historiques, appuyé lui-même par le Kremlin, mais rien n'était gagné d'avance. C'est au Bourget que l'accueil a eu lieu mardi au Musée de l'air et de l'espace. Les autorités françaises ont finalement donné leur accord pour des funérailles nationales. Ce sera aux Invalides le 2 décembre prochain, jour anniversaire de la bataille d'Austerlitz.