Plus de 38 °C de retour inattendu de la chaleur

Des rues désertes, des volets clos et une Marianne bien esseulée sur cette place de Jonzac en Charente-Maritime. Cet après-midi du 4 septembre, le mercure a grimpé jusqu'à 37 degrés, soit treize de plus, que les normales de saison. Alors pour trouver des habitants, direction, un parc ombragé. Quelques rues plus loin, des ouvriers ont bravé la chaleur pour mener à bien leurs travaux. À Limoges, en Haute-Vienne, la chaleur a aussi surpris les habitants. Le thermomètre a atteint 34 degrés et demi, soit douze de plus qu'habituellement en septembre. Un record, pour la ville à cette date, battu dès ce matin avec 21 degrés enregistrés au lever du jour. Six couvreurs avaient pourtant pris leur précaution en démarrant plutôt." Au niveau de la toiture, sur une toiture surtout en ardoise, ça a tendance à chauffer énormément, je dirais bien que ça monte dans les 50 degrés faciles, parce que rien que l'ardoise, on ne peut pas poser la main dessus l'après-midi", explique Jonathan Gentreau, couvreur en Haute-Vienne confirme. Et il va encore falloir s'adapter toute la semaine, Météo France s'attend à enregistrer des températures anormalement élevées un peu partout en France, dans les jours qui viennent. TF1 | Reportage C.Bayle, C. Parédés, Y. Chambon