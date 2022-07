Plus de 40 °C : record absolu en Bretagne

C'est la journée la plus chaude de l'histoire de la ville. Plus de 39 °C lundi après-midi dans le centre de Brest, les Bretons n'en reviennent pas. Le dernier record date de 1949. Il est pulvérisé de plus de 4 °C. En cuisine, c'est suffocant. Sur la côte comme dans les terres, du Finistère au Morbihan, le thermomètre s'affole et certaines mairies sont désemparées. "La chaleur, on n'est pas habitué à ça. Pas chez nous", lâche Nicolas Kermarrec, adjoint au maire chargé des commerces de Lesneven (Finistère). Toute la journée, les élus de cette ville ont fait du porte-à-porte. La mairie a fait livrer un frigo en urgence et ouvert une salle municipale pour accueillir les plus fragiles. À Rennes, la Croix-Rouge se mobilise auprès des sans-abris. Des maraudes spéciales canicule avec grand renfort de bouteilles et de casquettes. Tous les événements sportifs et culturels organisés par la mairie sont annulés. Certains commerces ont fermé boutique dès l'après-midi. La gastronomie bretonne n'est décidément pas compatible avec ces températures. Une chaleur extrêmement pénible enfin pour ceux que nous avons croisés sur les chantiers de la ville. Il est 18 heures dans le centre-ville de Rennes. Normalement, à cette heure-ci, tout le monde est attablé en terrasse, mais il fait une chaleur écrasante. Il y a un tout petit peu d'air, mais il est chaud. On vient de battre le record de 40,5 °C. Vide, la plus grande ville de Bretagne semble ce lundi soir assommée par la chaleur. TF1 | Reportage J. Devambez, M. Merle, M. Pirckher