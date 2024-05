Plus de 45°C : vague de chaleur extrême en Asie du Sud-Est

La vidéo nous a été transmise par une Vietnamienne, contactée ce mardi après-midi. Vous pouvez y voir à quoi ressemble la troisième ville du Vietnam aujourd’hui. Nous sommes pourtant en période de vacances. Pour comprendre l’effet de cette vague de chaleur, nous vous montrons aussi les images de la ville en temps normal. Aujourd’hui ralenti, le Vietnam suffoque depuis près d’une semaine. Largement bétonnées, certaines parties de la capitale Hanoï se transforment en étuve. Plusieurs Français qui y sont installés ont carrément décidé de quitter la ville pour fuir la chaleur. Au-delà du Vietnam, c’est toute l’Asie du Sud-Est qui étouffe. Cette chaleur extrême dure depuis plusieurs jours, avec des pics à plus de 45 degrés en Birmanie, 44 en Thaïlande, 43 au Vietnam et 43 au Cambodge. Au Bangladesh et aux Philippines, les écoles ont même fermé, mesure exceptionnelle pour protéger les enfants. TF1 | Reportage G. Garrot, F. Monbec