Plus de 600 gendarmes déployés à Nouméa : la route de l'aéroport dégagée

L'île entière est plongée dans l'anarchie. Le déblocage est réalisé dans chaque quartier. Alors la mission était claire pour les forces de l'ordre : dégager les voies de circulation, reprendre le contrôle et mettre fin au chaos. Au fur et à mesure que la colonne de gendarmes avance, il faut être prêt à répondre à toute attaque des émeutiers qui n'apprécient guère la reprise en main des autorités de la République. Les départs de feu sont constants, mais ça n'empêche pas les gendarmes d'enlever tout le reste des barricades qui obstrue cet axe vital, l'autoroute qui relie Nouméa à son aéroport international. Ce sont pas moins de 60 km de tronçon qui depuis une semaine était bloqué par différents groupes de révolté indépendantiste Kanak. Au total, 76 barrages ont été détruits dimanche avec une difficulté : les jeunes incendiaires peuvent revenir à tout moment, une fois la colonne de déblaiement passée. Dimanche soir, les tensions restent vives et les protestataires sont toujours là. Mais les habitants de Nouméa et de sa région, contraints à de nombreux détours pour aller et venir, espèrent pouvoir rouler à nouveau librement au moins sur la principale route de l'île. TF1 | Reportage M. Scott, F. Amzel