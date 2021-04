Plus de 75 ans : pourquoi ne sont-ils pas tous vaccinés contre le Covid ?

Leur mission est de proposer un maximum de rendez-vous aux plus de 75 ans pour se faire vacciner, et ce n'est pas chose aisée. Sur une plateforme de l'assurance-maladie dans le Val-d'Oise, dix agents sont détachés chaque jour pour contacter ces personnes à risque non vaccinées. Mais la grande majorité des appels n'aboutit pas. "On a quand même des difficultés pour les mobiliser vers la vaccination. Depuis le démarrage, on a passé à-peu-près 10 000 appels. On a 17% des appels qui donnent lieu à la planification d'un rendez-vous de vaccination", a confié Laetitia Grancher, responsable de la cellule vaccination Covid. Ce chiffre est encore insuffisant à l'échelle nationale. 65% des plus de 75 ans ont déjà reçu une dose de vaccin, dont 37% en ont reçu deux. Il reste donc 35% de cette tranche d'âge prioritaire à vacciner, soit près de 2 250 000 personnes. Parmi elles, certaines sont réticentes. D'autres ne sont pas tout simplement parvenus à prendre rendez-vous seuls. C'était le cas de Nicole Ritoux, 77 ans, jusqu'à ce que l'assurance-maladie l'appelle. Isolée et sans moyen de locomotion, la senior a le profil type de ces derniers vaccinés chez les plus âgés, souvent des personnes vulnérables.