Plus de camions sur les trains : la Maurienne suffoque

Derrière une barrière de conteneur, la voie ferrée n'a pas vu passer un train depuis trois mois. L’entreprise sur place, emprunte désormais l' A43 pour transporter ses marchandises, jusqu'en Italie. Et ce n'est pas la seule, la fermeture de la voie ferrée provoque l'arrivée de 170 000 camions, en un an, sur les routes. C'est un surplus de pollution de la vallée alpine, qui est déjà marquée par la pollution industrielle. À Saint-André, le 27 août dernier, un éboulement spectaculaire a eu lieu. L'axe stratégique Chambéry-Turin, sur lequel circule normalement 150 trains chaque semaine est fermé pour travaux. Ce qui oblige les entreprises de fret à se réorganiser. Au total, il faut compter cinq heures de route supplémentaires par mission. Les voyageurs non plus ne peuvent emprunter le train sur cette portion. À Modane, la fréquentation, qui augmente normalement à la saison hivernale est en chute libre. Pour tenir bon, les commerçants espèrent obtenir des aides de la région. La réouverture de la voie ferrée, la plus empruntée entre la France et l'Italie, n'est pas prévue avant fin 2024. TF1 | Reportage S. Agi, P. Gardet