Plusieurs morts suspectes dans un hôpital des Vosges

Derrière les murs de l'hôpital de Remiremont, le mystère reste entier. Ces dernières années, plusieurs patientes admises aux urgences sont décédées dans des conditions qui interrogent. Claudette Zanin avait 51 ans. Elle a été hospitalisée pour une pancréatite aiguë. La famille est laissée sans nouvelles. Et trois jours plus tard, l'hôpital appelle son mari. " On m'appelle vers 9h30 en me disant que ma femme s'enfonce et que je dois venir à l'hôpital. En fin de compte, elle était déjà décédée. On n'a pas l'heure exacte de la mort de mon épouse", raconte Silvio Zanin dans le reportage en tête de cet article. Une zone d'ombre parmi d'autres. Il n'arrive même pas à savoir si les analyses ont été faites. "Ma maman est laissée pour compte dans son lit. Elle a mal. Les infirmières passent, mais elles ne peuvent rien faire. Elles ne sont pas médecins. On se rend compte qu'on va de bêtise en bêtise et ça ne va pas ", déplore sa fille Charlotte. La famille a contacté un avocat. Déjà en charge de trois dossiers, Me Nancy Risacher a porté plainte pour homicide involontaire. La famille Zanin est le quatrième cas litigieux. "Il y a le fait que les pathologies pour lesquelles les patientes avaient été hospitalisées étaient des pathologiques qui étaient curables. Leur pronostic vital n'était pas engagé quand elles sont arrivées aux urgences. Forcément, les familles sont frustrées et veulent savoir", indique l'avocate. L'hôpital reconnaît un problème de communication, mais déclare attendre les résultats de l'enquête. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet d’Épinal. Le Srpj de Nancy mènera les investigations. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, J. Pasquier