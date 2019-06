PMA pour toutes : une loi cet automne

Jusqu'à présent, la PMA est réservée aux seuls couples hétérosexuels. Mais si la loi est votée, les femmes homosexuelles et les femmes célibataires pourront bien en bénéficier. Cette année 2019, elles sont encore des milliers à partir à l'étranger pour la pratiquer. Le sujet divise pourtant, car les opposants au mariage pour tous se disent prêts à redescendre dans la rue. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.