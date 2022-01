PME : ces patrons qui ont augmenté leurs salariés

Sébastien Martel gère une entreprise de rénovation à Saint-Maur-des-Fossés dans la Val-de-Marne. Chèque cadeau, véhicule de fonction, face à la pénurie de main d'œuvre, ce patron fait tout pour garantir le confort de ses six salariés. Et même une mutuelle qu'il prend désormais en charge à 100%. Avant, pour une couverture santé de 50 euros par salarié, il payait le minimum exigé par la loi, soit la moitié de la cotisation. Aujourd'hui, l'entreprise prend en charge la totalité. Ce gérant est loin d'être le seul à fournir des avantages à ses salariés. De plus en plus de petites et moyennes entreprises s'y mettent. RT Services par exemple, une société située près de Marseille, s'est dotée d'un comité d'entreprise digne d'un grand groupe. Pour cela, le gérant a fait appel à un prestataire extérieur, spécialisé dans la création de comité d'entreprise. Offres de vacances, loisirs ou encore bons d'achat en supermarché, ce sont les seuls moyens pour ce patron d'attirer de nouveaux candidats à l'embauche. Même les très anciennes PME s'y mettent. À l'exemple d'une société visitée par nos journalistes, qui peint des monuments anciens depuis 1862. Ses salariés vont bientôt pouvoir gagner jusqu'à deux mois de salaire par an grâce à un nouveau dispositif d'intéressement. Les secteurs du BTP et de l'artisanat doivent à tout prix rester attractifs, car trois entreprises sur quatre peinent à recruter. T F1 | Reportage A. Cazabonne, P. Rousset, L. Huret.