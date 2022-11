PME : comment s'en sortir sans la remise à la pompe ?

Quentin Dampierre, dirige une entreprise spécialisée dans la livraison. La mission du jour consiste à faire une dizaine d'allers-retours à la station-service d'ici mardi soir. "Tout le monde fait le plein aujourd'hui et pour tous les véhicules qui sont sur le parking. On fait le plein pour eux. On leur fournit des véhicules pleins demain matin pour économiser" explique le directeur général "Top Chrono", à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). Mercredi matin, le carburant sera plus cher. À l'échelle d'une entreprise comme celle-ci, c'est colossal. Quentin possède 550 véhicules. La fin des ristournes va provoquer une hausse des dépenses de 35 000 euros par mois. Beaucoup d'employés sont sur les routes à faire le plein ce lundi. C'est le cas de Teddy, réparateur à domicile pour La Compagnie du SAV. Son employeur lui a envoyé un mail dimanche pour l'encourager à prendre de l'essence rapidement. Mais visiblement, tout le monde a eu la même idée. Après cinq tentatives, il a enfin trouvé la bonne. Avec la baisse de l'aide de l’État, la note sera plus salée, 12 euros de plus. Au siège de l'entreprise, le patron, Laurent Falconieri, a sorti la calculatrice. La démonstration est compliquée. Mais selon lui, avec leur 55 pleins quotidien dans l'entreprise, la baisse de la ristourne, c'est 773 euros de dépense en plus par jour. En trois mois, l'aide à la pompe a tout de même permis à cette société de faire 60 000 euros d'économie, selon le calcul de son dirigeant. TF1 | Reportage M. Poissonnet, C. Blanquard