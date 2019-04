PME : quand l'intelligence artificielle permet de gagner de l'argent

Très peu de PME utilisent l'intelligence artificielle. Beaucoup imaginent que cette technologie est réservée aux géants d'Internet. Une start-up grenobloise vend des solutions sur-mesure aux petites et moyennes entreprises. C'est notamment le cas d'une librairie virtuelle et d'une société de transports au sein desquels nos journalistes ont mené leur enquête. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.