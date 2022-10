Pneus dégonflés, golfs saccagés : enquête sur des militants radicaux

Ce matin-là, Bruno Escamez, effectuait son habituelle inspection du gazon avant l'arrivée des premiers golfeurs. Mais il a vite compris que son terrain avait déjà été visité en pleine nuit. Au total, quatre trous ont été rebouchés avec du ciment. Un peu plus loin, des inscriptions ont été marquées sur le gazon à l'aide de bombes de peinture. Chaque fois, le golf est accusé de gaspiller de l'eau prétendument pour le seul plaisir de clients fortunés. Pour cet amoureux du golf, les auteurs de ces actes de vandalisme se trompent de cible. Derrière ces dégradations de golf se trouve notamment le collectif des Sangliers radicalisés. Celui qu'on appellera Thomas explique vouloir réveiller les consciences face au réchauffement climatique. Ce type d'action est devenu fréquent depuis l'été dernier. Des jacuzzis ont été percés et vidés de leur eau. Dans l'est du pays. De gigantesques réservoirs utilisés par les agriculteurs en période de sécheresse ont été endommagés. Les systèmes d'irrigation ont parfois été brandis comme un trophée. D'après un historien, ces militants souvent proches de l'extrême gauche. Il estime que les partis politiques écologistes ne font rien pour sauver la Planète. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage G. Brenier, F de Juvigny