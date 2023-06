Pneus increvables : les facteurs ont testé !

Sur les pavés, un pneu pas comme les autres et celui-là ne manque pas d'air puisqu'il n'en a pas. C'est le premier pneu sans air de Michelin installé, pour la première fois, sur plusieurs camionnettes de La Poste. Au volant, les facteurs servent donc de pilotes d'essai. Sur les bordures des trottoirs qu'empruntent souvent les postiers, le pneu se tord grâce à des lamelles en fibre de verre. Elles remplacent l'air dans les pneus classiques. Et pour Albert Bourgeat, postier à Roost-Warendin, finie donc la corvée du gonflage ou de la vérification de la pression des pneus. Un pneu qui a été développé à Clermont-Ferrand, dans les usines Michelin. Testé dans toutes les situations et par tous les temps, désormais, ce pneu va parcourir les routes de France, de boîtes aux lettres en bureaux de postes. Et puis, c'est un pneu plus écologique, car il dure plus longtemps que le pneu gonflé avec de l'air. Pour l'instant, on ne connaît pas le prix de vente du pneu. Il pourrait être commercialisé, mais pas avant 2030. Alors, avant de rouler sans air, il va falloir être patient. TF1 | Reportage S. Hembert, C. Yzerman