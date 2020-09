Pneus : le Made in France a-t-il un avenir ?

Les trois quarts des pneus vendus actuellement sur le pays sont du haut de gamme, produits en Europe par Michelin, Continental ou encore Bridgestone. Sauf que ce dernier justifie la fermeture de son usine à Béthune par la concurrence trop forte des Chinois. Et les responsables politiques de tous bords l'affirment également. Est-ce l'unique explication ? Si oui, comment en est-on arrivé là ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.