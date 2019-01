Pôle Emploi : 250 000 postes non pourvus en 2018

Alors que la prime d'activité a pour but de donner un coup de pouce au bas salaire, certains secteurs ont du mal à recruter. Selon Pôle Emploi, 250 000 emplois ont été non pourvus en 2018. Les viticulteurs, les agents d'entretien et les serveurs sont les plus recherchés. Ils existent aussi des métiers très précis pour lesquels trouver un candidat est un cauchemar pour les employeurs. Il y a par exemple une pénurie de couvreurs, de carrossiers automobiles, de chaudronniers industriels et de bouchers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/01/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.