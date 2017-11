Pôle emploi lance le premier test pour le bilan de compétences des chômeurs

Pôle emploi va sans doute être réformé. Et parmi les pistes envisagées figurent la réalisation d'un bilan de compétences personnalisé pour chaque demandeur d'emploi. Cette nouvelle méthode est actuellement expérimentée à Dijon et devrait s'étendre à toute la France début 2018. Ce nouveau dispositif tourné vers le digital est-il efficace ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 23/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 23 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.